وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027 والمقدر بـ106.3 مليار جنيه.

وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالي 27/26 والتي بلغت إجمالي تقديراتها نحو 23.3 مليار جنيه مقابل 19.69 مليار جنيه مقدر فعلي للعام المالي الجاري.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس، على مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.

كما وافقت اللجنة أمس على موازنات كلا من محافظة القاهرة الإسكندرية وسوهاج والدقهلية.