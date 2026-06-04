شهدت جروبات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" على تطبيق تليجرام تداول صور زُعم أنها تخص امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إلى جانب صور أخرى قيل إنها لامتحان التربية الدينية بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

وجاء تداول هذه الصور بعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحانات داخل اللجان، حيث أرفقت الجروبات المنشورات بعبارة "جاري الحل"، في محاولة لتداول إجابات الأسئلة بين الطلاب.

وفي المقابل، بدأت غرف العمليات المركزية والفرعية بمديريات التربية والتعليم متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، لفحص الصور المتداولة والتأكد من مدى ارتباطها بالامتحانات الجارية.