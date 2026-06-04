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إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل بعد رصد مسيرة.. والجيش: الحادث انتهى ولا توجد إصابات

كتب : وكالات

08:19 ص 04/06/2026

صفارات الإنذار

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان بعد رصد تسلل طائرة، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد دويّ صفارات الإنذار قبل قليل بشأن تسلل طائرة معادية في منطقة كفار يوفال، تم تحديد هدف جوي مشبوه"، مضيفا: "الحادث انتهى ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

كذلك أطلقت صفارات الإنذار للسبب نفسه في منطقة عرب العرامشة على الحدود مع لبنان، لكن الجيش قال لاحقا، إن الحادث كان ناتجا عن خطأ في التعرف على الهدف.

وأفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا يوم الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران.

وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.

وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".

وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل قبل أن يتفقا لاحقا على التمديد في مايو، إلا أن العنف استمر.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية، أن ضربات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان واستهدفت سيارةً جنوب بيروت الأربعاء، وفقا للغد.

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