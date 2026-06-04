كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرةً إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس معتدل في الصباح الباكر ومائل للحرارة ليلًا.

وأكدت "الهيئة" في بيان رسمي، أن الطقس يكون حارًا على السواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على باقي المناطق الداخلية، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

أوضحت "الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

وأضافت أن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا خلال ساعات الظهيرة، ما يزيد من الشعور بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب المناطق.

شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية للشمال

أشارت "هيئة الأرصاد" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت "الهيئة" من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال ساعات الصباح الأولى، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة وسحب غير مؤثرة على بعض المناطق

توقعت "الأرصاد" فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، نتيجة تكون سحب منخفضة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت إلى احتمال تكوّن سحب رعدية على بعض المناطق، خاصة من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، بنسبة حدوث تقترب من 20%.

نشاط رياح مثيرة للرمال وأتربة على بعض المناطق

أوضحت "الهيئة" وجود نشاط للرياح أحيانًا تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تتأثر برياح متوسطة إلى نشطة، يصاحبها نشاط للسحب الرعدية على فترات متقطعة.

تحذيرات من السحب الرعدية واحتمال ضربات البرق

أكدت "الأرصاد" أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، مع احتمالات ضعيفة لحدوث ضربات برق على بعض المناطق.

وشددت "الهيئة" على ضرورة توخي الحذر واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها أولًا بأول.

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