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قبل انطلاق الامتحانات.. "الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ لتأمين لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

كتب : محمد صلاح

07:00 ص 04/06/2026

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان استقرار التغذية الكهربائية بمقار اللجان الامتحانية ومنع حدوث أي أعطال قد تؤثر على سير الامتحانات.

متابعة خطوط التغذية وتأمين مقار الامتحانات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت رؤساء شركات التوزيع بمتابعة مصادر التغذية الكهربائية للمدارس والإدارات التعليمية ومراكز توزيع أوراق الأسئلة، مع مراجعة خطوط التغذية الرئيسية والبديلة والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوى ، أن التعليمات تضمنت وقف أي أعمال صيانة قد تؤثر على استقرار التيار الكهربائي بمحيط لجان الامتحانات، إلى جانب تكثيف أعمال المرور الميداني على المحولات والأكشاك الكهربائية ومكونات الشبكة، خاصة بالمناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من اللجان الامتحانية.

دعم فرق الأعطال ورفع جاهزية غرف التحكم

أشار إلى أنه تم دعم فرق الأعطال بمعدات إضافية وسيارات تدخل سريع، مع رفع جاهزية غرف التحكم ومراكز تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات خلال فترة الامتحانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الوزارة تتابع بشكل لحظي الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية ضمن خطة تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، مع إعطاء أولوية قصوى للمرافق الحيوية والمنشآت التعليمية لضمان أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة.

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