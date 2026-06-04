إعلان

وزارة الري: مصر ملتزمة بتعزيز الشراكات التنموية والمشروعات الحيوية مع دول حوض النيل

كتب : داليا الظنيني

12:10 ص 04/06/2026

المهندس محمد غانم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن اللقاء المشترك الذي جمع السيد الوزير مع مسؤولي الكيانات والمؤسسات المصرية المعنية بالعمل في العمق الإفريقي، ركز بشكل أساسي على بحث الخطط التنفيذية والمقترحات الفنية لبدء هذه المشروعات الحيوية.

وأضاف "غانم" في تصريحات أدلى بها عبر برنامج "حديث القاهرة"،المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية ملتزمة تماماً بتنفيذ تعهداتها، وتسخير خبراتها الفنية لتطوير البنية التحتية المائية في القارة السمراء.

تلبية المتطلبات الشعبية أولاً

ذكر المتحدث باسم الوزارة أن الركيزة الأساسية للسياسة التنموية المصرية في إفريقيا تنطلق من مبدأ تلبية الاحتياجات الملحة التي يطلبها المواطنون في تلك الدول بأنفسهم، مشدداً على أن القاهرة لا تفرض أجندة معينة بل تتحرك بناءً على رغبات الشعوب الشريكة.

وأوضح أن هذا التوجه يظهر بوضوح في مشروعات حفر الآبار وتوفير مصادر مستدامة للمياه الجوفية، والتي تساهم بشكل مباشر في القضاء على مشكلات الجفاف وتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات المحلية.

عوائد ميدانية واقتصادية سابقة

أشار إلى أن دور الشركات الوطنية المصرية في دول حوض النيل يمتد لسنوات من العمل الفعلي المثمر، حيث نجحت تلك الشركات في إدارة وإنجاز ملفات دقيقة، لعل أبرزها مشروعات تطهير الممرات المائية وإزالة النباتات العالقة والحشائش.

وأكد أن هذه التدخلات الهندسية أحدثت طفرة ملموسة في حياة مواطني تلك الدول، إذ ساهمت في تسيير حركة الملاحة والنقل النهري البيني، فضلاً عن إنعاش قطاع مصايد الأسماك الذي يعتمد عليه آلاف المواطنين هناك كمصدر رئيسي لتأمين قوت يومهم.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات.. وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري بأسوان

وزير الموارد المائية: زراعة مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس محمد غانم حوض النيل حديث القاهرة الممرات المائية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"حسبي الله ونعم الوكيل".. كهربا يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي السابق
رياضة محلية

"حسبي الله ونعم الوكيل".. كهربا يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي السابق
ترامب وأمير قطر يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد
شئون عربية و دولية

ترامب وأمير قطر يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد
حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
حوادث وقضايا

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر
أخبار مصر

عباس شراقي يؤكد: إسرائيل لو احتلت إثيوبيا لن تستطيع منع مياه النيل عن مصر
إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي
شئون عربية و دولية

إيران: لم نستهدف مطار الكويت.. وما حدث خطأ أمريكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان