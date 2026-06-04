قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن اللقاء المشترك الذي جمع السيد الوزير مع مسؤولي الكيانات والمؤسسات المصرية المعنية بالعمل في العمق الإفريقي، ركز بشكل أساسي على بحث الخطط التنفيذية والمقترحات الفنية لبدء هذه المشروعات الحيوية.

وأضاف "غانم" في تصريحات أدلى بها عبر برنامج "حديث القاهرة"،المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية ملتزمة تماماً بتنفيذ تعهداتها، وتسخير خبراتها الفنية لتطوير البنية التحتية المائية في القارة السمراء.

تلبية المتطلبات الشعبية أولاً

ذكر المتحدث باسم الوزارة أن الركيزة الأساسية للسياسة التنموية المصرية في إفريقيا تنطلق من مبدأ تلبية الاحتياجات الملحة التي يطلبها المواطنون في تلك الدول بأنفسهم، مشدداً على أن القاهرة لا تفرض أجندة معينة بل تتحرك بناءً على رغبات الشعوب الشريكة.

وأوضح أن هذا التوجه يظهر بوضوح في مشروعات حفر الآبار وتوفير مصادر مستدامة للمياه الجوفية، والتي تساهم بشكل مباشر في القضاء على مشكلات الجفاف وتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات المحلية.

عوائد ميدانية واقتصادية سابقة

أشار إلى أن دور الشركات الوطنية المصرية في دول حوض النيل يمتد لسنوات من العمل الفعلي المثمر، حيث نجحت تلك الشركات في إدارة وإنجاز ملفات دقيقة، لعل أبرزها مشروعات تطهير الممرات المائية وإزالة النباتات العالقة والحشائش.

وأكد أن هذه التدخلات الهندسية أحدثت طفرة ملموسة في حياة مواطني تلك الدول، إذ ساهمت في تسيير حركة الملاحة والنقل النهري البيني، فضلاً عن إنعاش قطاع مصايد الأسماك الذي يعتمد عليه آلاف المواطنين هناك كمصدر رئيسي لتأمين قوت يومهم.

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