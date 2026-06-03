أعرب الإعلامي أحمد موسى عن ارتياحه الشديد لضبط المتهم صبري نخنوخ، موضحاً أن هذا الإجراء قوبل بترحيب واسع وارتياح ملحوظ بين المواطنين، سواء في الداخل أو الخارج، مع توجيه الشكر لرجال وزارة الداخلية على جهودهم.

رسالة حاسمة وفرض سيادة القانون

أوضح "موسى" خلال برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تفاصيل ليلة سقوط صبري نخنوخ تحمل رسالة واضحة وصارمة لكل من يظن أنه قادر على مخالفة الأنظمة، مفادها أنه لا مجال للتساهل أو التهاون مع أي شخص بصرف النظر عن حجم علاقاته أو محاولاته لإظهار النفوذ.

رفض قاطع لمظاهر البلطجة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الواقعة شهدت تواجد نحو 14 أو 15 شخصاً برفقة المتهم، مشدداً على أن مثل هذه المشاهد لن يسمح بتكرارها في البلاد مجدداً، ومشيراً إلى أنه حتى وإن كان للشخص حق، فلا يحق له اللجوء إلى مثل تلك الأساليب الاستعراضية وترهيب المواطنين.

استقرار الدولة وحزم وزارة الداخلية

أضاف أن الدولة تنعم بالأمن والاستقرار ولن يكون هناك شخص فوق طائلة القانون، مشيداً بالتحرك القوي والسريع لرجال الشرطة، وموجهاً التحية للكاتب الصحفي محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع "بصراحة"، الذي بادر بنشر مقطع الفيديو قبل ضبط المتهم.

نهاية عهد الفوضى والسطو

وجه الإعلامي أحمد موسى تحية خاصة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولكافة القيادات الأمنية، مؤكداً أن الدولة التي نجحت في دحر تنظيمات إرهابية كاملة لن تعجز عن ردع بعض الأفراد الخارجين عن القانون، محذراً من أن أي محاولة لإثارة الفوضى، أو ممارسة البلطجة، أو السطو في أي محافظة من محافظات مصر الـ 27 ستواجه بالحزم الكامل؛ إذ ولى زمن الاستعراض بالمرافقين وإثارة الذعر في المناسبات.

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