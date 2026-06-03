أوضح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، طبيعة الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع المشترك بين الوزارة ووزارة الأوقاف وممثلي نادي الزمالك لحسم ملف أرض ميت عقبة.

قال الدكتور محمد الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إدارة نادي الزمالك تعي تماماً القيمة القانونية لأراضي الأوقاف وتؤكد على عدم المساس بها بأي شكل.

وأضاف الشاذلي أن وزارة الأوقاف في المقابل تُثمن عالياً المكانة التاريخية والرياضية العريقة للقلعة البيضاء، وتُبدي تفهماً كبيراً للأزمات المالية الراهنة التي يمر بها النادي.

الموقف المالي الحالي وجدولة المساحات المتبقية

تابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة مستعرضاً الموقف الرقمي للأرض، حيث أشار إلى أنه بحلول شهر أغسطس المقبل، سيكون نادي الزمالك قد انتهى تماماً من سداد الدفعة الأخيرة والخاصة بملكية 90 ألف متر مربع من أرض ميت عقبة، لتتبقى بعد ذلك المساحة محل النقاش الحالي والمقدرة بـ 50 ألف متر مربع فقط.

توافق تام وغياب للأزمات المستقبلية

لفت الشاذلي إلى عدم وجود أي أزمات مستقبلية بين الطرفين، مؤكداً أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة التوصل إلى حلول مرضية تضمن صون وحماية أراضي وزارة الأوقاف بميت عقبة دون الإضرار بالنادي.

الحلول الاستثمارية المطروحة ومرونة وزارة الأوقاف

أكد أنه لم يتم طرح أي فكرة تتعلق بسحب أي شبر من أراضي نادي الزمالك في ميت عقبة، والهدف هو البناء والشراكة."

طرح ثلاثة بدائل لحل الأزمة

وأكمل محمد الشاذلي حديثه باستعراض الأفكار الاستثمارية المطروحة على طاولة المفاوضات، والتي شملت، استمرار العمل بنظام حق الانتفاع للمساحة المتبقية، إعداد دراسة فنية شاملة تتيح للنادي شراء الأرض مع بدء جدولة مستحقاتها ماليًا، و الدخول في شراكات استثمارية ممتدة ومباشرة بين نادي الزمالك وهيئة الأوقاف في عدة مشروعات.

مرونة حكومية واسعة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بتقديم الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على ما أبدته من مرونة كبيرة ورغبة صادقة في التوصل لحل نهائي، مجدداً التأكيد على أنه لم يُطرح على الإطلاق خيار سحب أي مساحة أرض مستغلة من قِبل نادي الزمالك.



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