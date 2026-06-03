هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، عضو فرع المجلس بمحافظة القاهرة، بمناسبة فوزها بجائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأعربت "عمار" وأعضاء وعضوات ونائبات المجلس عن خالص التهنئة للدكتورة جيهان عبد المنعم، مشيدين بهذا الإنجاز الأكاديمي الذي يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية.

وأكد "المجلس" أن هذا التكريم يمثل إضافة جديدة لسجل نجاحات الكفاءات النسائية المصرية، ويجسد دور المرأة الفاعل في دعم مسيرة التنمية وبناء المعرفة وخدمة المجتمع.

من هي الدكتورة جيهان عبد المنعم؟

تُعتبر الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب من أبرز الأكاديميات في مجال التسويق، إذ تشغل منصب أستاذ التسويق ومستشار عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتمتلك مسيرة علمية ومهنية حافلة بالإسهامات في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.



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