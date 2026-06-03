قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ المتغيرات العالمية الحالية، بما في ذلك الحروب والتطورات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، تفرض ضرورة الاحتفاظ بمستويات كبيرة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا غير مسبوق

وأضاف "فاروق" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا غير مسبوق، متابعًا أن وفرة السلع وجودتها وسهولة وصولها إلى المواطنين تمثل عوامل رئيسية في استقرار الأسعار.

وأكد شريف فاروق، أن استمرار توفير السلع وفتح المنافذ أمام المواطنين بصورة منتظمة يسهم في تعزيز السيطرة على الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم

أوضح وزير التموين، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج تطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أنه تم عرضه بحضور رئيس مجلس الوزراء على الرئيس، مع استمرار العمل على إدخال مستجدات جديدة عليه.

وأكد "فاروق" أن أي آلية جديدة لن تعتمدها الحكومة إلا إذا كانت تحقق مصلحة المواطن بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز قدرة المواطن على اختيار السلع التي تناسب احتياجاته وفي الوقت الذي يراه مناسبًا.

وأردف الدكتور شريف فاروق، أن منح المواطن حرية استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجها يرفع من قدرته على إدارة نفقاته واقتصادياته الشخصية، في حين أن قصر الدعم على سلع محددة بأسعار محددة قد يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للسلعة في السوق ويقيد خيارات المستفيدين.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه في حال التوافق على هذا التحول وإصدار قرار بشأنه فسيتم الإعلان عنه بالشكل المناسب، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستكون في صالح المواطن وستعزز قدرته على الشراء والتسوق بصورة أفضل بكثير من السابق.





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