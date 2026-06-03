كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المساحة المزروعة بمحصول العنب في مصر، والتي تُقدّر بنحو 200 ألف فدان، منها ما يقرب من 185 ألف فدان مثمرة، مشيرًا إلى أن العنب يُعد ثاني أهم محصول فاكهة في مصر بعد الموالح.

1.8 مليون طن الإنتاج المتوقع من العنب

وأوضح حسين أبو صدام، لـ مصراوي، أن إجمالي الإنتاج السنوي من العنب يصل إلى نحو 1.8 مليون طن، ما يعكس مكانة المحصول داخل القطاع الزراعي المصري، سواء من حيث حجم الإنتاج أو العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأضاف نقيب الفلاحين أن العنب يُعد من المحاصيل التصديرية المهمة التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية، إلى جانب دوره في تلبية احتياجات السوق المحلي، لافتًا إلى أن التوسع في زراعته خلال السنوات الأخيرة ساهم في تعزيز مكانته ضمن خريطة المحاصيل البستانية في مصر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة عن مؤشرات إيجابية لحجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تجاوز إجمالي الصادرات حاجز الـ 4.4 مليون طن، حيث شملت اهم السلع الزراعية المصدرة على الترتيب: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، والجوافة.

وتتراوح أسعار العنب في أسواق الجملة تتراوح حاليًا بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك إلى ما بين 40 و70 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والجودة، بحسب نقيب الفلاحي.

وأشار النقيب إلى أن فروق الأسعار ترجع إلى تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.