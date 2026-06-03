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لأول مرة في تاريخه.. ماسبيرو يتجاوز مليار مشاهدة على منصات التواصل خلال 100 يوم

كتب : محمد ممدوح

04:49 م 03/06/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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حقق ماسبيرو أكثر من مليار مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي خلال المائة يوم الأخيرة دون أي تمويل إعلاني، في إنجاز اعتبره الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رقم قياسي يحققه التليفزيون المصري لأول مرة في تاريخه.

38 مليون متابع لمنصات الهيئة الوطنية للإعلام دون تمويل إعلاني

وأوضح أحمد المسلماني، في بيان له، أن التحديات التي يواجهها ماسبيرو هي ذاتها التي تواجه مؤسسات إعلام الخدمة العامة في أوروبا والعالم، وفي مقدمتها اتجاه الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي والحضور المتنامي للإعلام الرقمي.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة تدرك هذه المتغيرات جيدًا، وقد شرعت بالفعل في خوض "المعركة الرقمية" وتحديث ماسبيرو للوصول إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أرقام المشاهدة والتفاعل تضاعفت ولا تزال تتزايد على نحو غير مسبوق.

وأوضح المسلماني أن تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أظهر وصول عدد المتابعين إلى أكثر من 38 مليون متابع، وتجاوز إجمالي المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي حاجز المليار مشاهدة خلال 100 يوم، وذلك بشكل طبيعي "أورجانيك" دون أي تمويل إعلاني من جانب الهيئة، مع الالتزام بالأكواد المهنية والأخلاقية وتعزيز الرسالة الوطنية.

ماسبيرو يسجل أكثر من مليار مشاهدة عبر منصات التواصل خلال 100 يوم

وأكد أن تجاوز المليار مشاهدة خلال فترة تقارب ثلاثة أشهر، دون احتساب مئات الملايين من الزيارات التي حققها تطبيق إذاعة القرآن الكريم، يمثل إنجازًا كبيرًا يستحق الإشادة والتقدير، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات المستهدفة، مشددًا على أن ماسبيرو سيواصل بذل أقصى جهوده لتحقيق أهدافه الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ووصف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الصعود الرقمي لماسبيرو بأنه يؤكد أن رؤية "عودة ماسبيرو" تمضي في الطريق الصحيح، كما يعكس قدرة المؤسسة على المنافسة الرقمية واستقطاب المشاهدين الأصغر سنًا، بما يسهم في العودة التدريجية لقوة ومكانة إعلام الخدمة العامة في مصر.

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أحمد المسلماني الوطنية للإعلام ماسبيرو

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