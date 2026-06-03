وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة البرامج ولأداء، فيما يخص جهات الديوان العام داخل وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027.

لجنة الخطة والموازنة توافق على موازنة التنمية المحلية



وبلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام لوزارة التنمية المحلية نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدرًا فعليًا خلال العام الجاري.

واعتذرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي الإسكندرية وسوهاج عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، التي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية، على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة نصف في الألف، لكل طرف من طرفي العملية البائع والمشتري.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (83 مكرر) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.