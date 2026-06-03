قال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إن الدكتور هاني سويلم، وزير الري، قام اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، لتفقد عدد من مشروعات الوزارة وأعمال إدارة الموارد المائية، شملت تطهيرات نهر النيل وترعة الإبراهيمية، وموقع سحارة مصرف المحيط، إلى جانب عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث طلباتهم المتعلقة بخدمات مياه الري والشرب.

وكان في استقباله اللواء عماد كدواني، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المائية الجارية بالمحافظة، والسياسة المائية المعمول بها في نطاقها.

توجيه بمراجعة تصميمات مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بالمنيا

وخلال الجولة، تفقد وزير الموارد المائية والري أعمال تطهيرات نهر النيل عند كوبري المنيا، حيث شدد على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال التطهيرات وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يضمن الحفاظ على كفاءة القطاع المائي وإمرار التصرفات المطلوبة.

كما شملت الجولة تفقد ممشى كورنيش النيل القديم، حيث أكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية نهر النيل عند تنفيذ أي أعمال على حرم النهر، مع التوجيه بسرعة مراجعة التصميمات الخاصة بمشروع تطوير الكورنيش الشرقي، وإحالتها إلى معهد بحوث النيل لدراستها خلال أسبوع من استلامها.

وفي سياق متصل، تفقد سويلم أعمال تطهيرات ترعة الإبراهيمية عند قنطرة المنيا الجديدة، موجهاً باستمرار الأعمال وفق الجدول الزمني، لضمان تحسين كفاءة توصيل المياه.

توجيه بسرعة إنهاء أعمال تطهيرات ترعة الإبراهيمية

كما شملت الجولة تفقد موقع سحارة مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، حيث وجّه الوزير بسرعة إنهاء الأعمال الجارية، إلى جانب الإسراع في استكمال الدراسة التي يجريها المركز القومي لبحوث المياه.

وعلى هامش الزيارة، التقى وزير الموارد المائية والري بعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى بحث طلبات المواطنين المتعلقة بتوفير مياه الري والشرب، واستثمار أملاك الري، والتعامل مع المخلفات في المجاري المائية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة إدارة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، من خلال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة المساقي الخاصة، وتطبيق المناوبات بدقة، وصيانة محطات الرفع، والتوسع في نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وهو ما انعكس على تحسين خدمات المياه المقدمة للمزارعين والمواطنين.

وشدد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة والنواب لوضع حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.