استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مايو الماضي، في إطار دعم منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

فحص 672 شحنة واردة وإجراء أكثر من 1500 تحليل معملي خلال مايو



وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز حقق نتائج متميزة في مجالات الفحص والرقابة والخدمات الفنية خلال مايو، حيث استقبل عينات من 672 شحنة واردة من إضافات الأعلاف، فضلًا عن 438 عينة خاصة بالأفراد، أُجري عليها 1586 تحليلًا معمليًا، إلى جانب سحب 699 عينة رقابية من مصانع الأعلاف بمختلف أنواعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف أن المركز أصدر شهادات مطابقة لـ51 شحنة تصديرية بعد استيفائها الاشتراطات الفنية، كما نفذ 222 تجربة تشغيل لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وأشار الشربيني إلى أن المركز استقبل نحو 500 شحنة أسمدة للفحص والمراجعة الفنية، بالتوازي مع مواصلة جهوده في تسجيل خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة المحلية والمستوردة، من خلال استقبال مئات الطلبات والعمل على سرعة إنجازها، بما يدعم الاستثمار ويُيسر الإجراءات أمام المتعاملين.

وفي إطار خطة التوسع وتطوير الخدمات، أوضح مدير المركز استمرار أعمال تجهيز فرع المركز بمدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ، حيث شهد الفرع زيارة ميدانية لقيادات مركز البحوث الزراعية لمتابعة المراحل النهائية للتجهيزات تمهيدًا لبدء التشغيل وتقديم الخدمات للمستفيدين بالمحافظات الشمالية.

تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز وتعزيز الأنشطة العلمية والتدريبية



ولفت إلى مواصلة المركز تنفيذ أنشطته العلمية والتدريبية والتوعوية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، واستقبال طلاب الجامعات للتدريب العملي، وتنظيم عدد من الندوات المتخصصة في مجالات التغذية وسلامة الغذاء، فضلًا عن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، بما يعزز الثقة في نتائج التحاليل والخدمات المقدمة.

وأكد الشربيني استمرار المركز في العمل بكامل طاقته التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان عدم تأثر منظومة استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لدعم منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة وتحسين جودة مدخلات الإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.