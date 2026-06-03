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محافظ الجيزة: خطة متكاملة للحد من مخاطر الكلاب الضالة وتطعيم وتعقيم 9 آلاف كلب

كتب : محمد عبدالناصر

11:39 ص 03/06/2026 تعديل في 11:39 ص
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    إجراءات مواجهة الكلاب الضالة والتحصين ضد السعار
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    إجراءات مواجهة الكلاب الضالة والتحصين ضد السعار

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة حرص المحافظة على حفظ أمن وسلامة المواطنين من التعرض لمخاطر العقر من الكلاب الضالة والتى إزدادت الشكاوى من حالاتها خلال الفترة الماضية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم، أنه قد تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الصدد والتى تعتمد على السيطرة على أعداد الكلاب الضالة وإتخاذ الإحتياطات الإحترازية لتحصينها ضد الأمراض خاصة السعار، وذلك بما يراعى التعاليم الدينية ودون تعدى على حقوق الحيوان أو حقها في التواجد كأحد عناصر التنوع البيئى.

تعاون بين المحافظة وجامعة القاهرة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة


وشملت الإجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ممثلة في مديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لتنفيذ أعمال تطعيم وتعقيم الكلاب بشلاتر مخصصة لرعايتهم وإعادة إدماجهم ببيئتهم الطبيعية مرة أخرى بالتنسيق مع المجتمع المدنى.

وأشار تقرير لمديرية الطب البيطرى إلى قيام المديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى ومؤسسات المجتمع المدنى بتحصين ٧٦٧٤ وتعقيم ١٢٩٤ كلب بشلتر إمبابة، والذين تم إعادتهم لمناطق تواجدهم مرة أخرى عقب تلقيهم العلاج والرعاية البيطرية المناسبة لحالة كل منهم.

كما تسعى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية للقضاء على الظواهر المسببة لإنتشار الكلاب الضالة بالمناطق السكنية والمتمثلة في إنتشار القمامة وأعمال الفرز من خلال الرفع الدورى للمخلفات ومناهضة أنشطة الفرز والنباشين وإتباع أساليب حديثة لجمع المخلفات كمنظومة الصناديق الذكية محكمة الغلق لجمع القمامة تحت سطح الأرض، والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

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