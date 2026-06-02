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بينهم "الأزهري" وعمرو موسى.. وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (صور)

كتب : أحمد العش

09:27 م 02/06/2026
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (1)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (4)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (6)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (7)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (8)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (9)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (10)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (11)
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    وزراء وشخصيات عامة في عزاء والد السفير السعودي (20)

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تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء في أداء واجب العزاء في وفاة والد سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، السفير صالح بن عيد الحصيني، وذلك خلال مراسم العزاء التي أُقيمت بالقاهرة.

تقدم الحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب السفير عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إذ حرصوا على تقديم واجب المواساة للسفير السعودي وأسرته مؤكدين عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما شارك في تقديم واجب العزاء للسفير السعودي كل من: جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، والإعلامي مصطفى بكري، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وشهدت مراسم العزاء حضورًا دبلوماسيًا ورسميًا بارزًا، شمل عددًا من قيادات الأزهر الشريف والشخصيات العامة، في مقدمتهم: الدكتور أيمن عبد الغني القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

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السفير السعودي جامعة الدول العربية عمرو موسى أسامة الأزهري

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