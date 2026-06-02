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بالصور.. القوات المسلحة تنفذ تدريبًا مشتركًا لإدارة الأزمات والكوارث بجنوب سيناء

كتب : محمد سامي

07:39 م 02/06/2026
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    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (3)
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    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (4)
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    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (2)
  • عرض 7 صورة
    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (6)
  • عرض 7 صورة
    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (7)
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    ندوات تثقيفية للشباب والطلاب للتوعية بتحديات الأمن القومي بجنوب سيناء (5)

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نفذت بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية .

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتنفيذًا لإستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الوطن تم تنظيم عددًا من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبجامعات دمنهور وبنها والإسكندرية وكذا ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء بحضور عدد من المحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية

أوضح المتحدث العسكري، في بيان رسمي أنه تم إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية المعاصرة على المستويين الدولي والإقليمي كذلك الدور والجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات .

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأشار "حسن" إلى أهمية تلك الفعاليات التى تسهم فى تعريف الشباب بالمخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلي مصلحة الوطن فوق كل إعتبار، تلى ذلك تكريم عددًا من أسر الشهداء وذوي الهمم .

واختتم المتحدث العسكري للقوات المسلحة "البيان" بالإشارة إلى أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود وإنجازات الدولة المصرية وقواتهم المسلحة فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 .

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