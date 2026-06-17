أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نجاح أحد باحثيه في ابتكار وتصنيع جهاز متطور لإنتاج مياه الشرب مباشرة من الرطوبة الجوية، بكفاءة عالية وبأيدٍ وتكنولوجيا مصرية خالصة، في خطوة تستهدف دعم الأمن المائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بحسب ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء.

المعهد: براءة اختراع مصرية لإنتاج المياه من الهواء

أوضح المعهد، أن الابتكار حصل على براءة الاختراع رقم (31159) الصادرة عن مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو ثمرة أبحاث قادها الدكتور محمد يحيى الإمام هلالي، الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تقديم حل عملي ولا مركزي لمواجهة تحديات شح المياه، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية الموارد المائية.

البحوث الفلكية: الجهاز ينتج مياه شرب من الرطوبة الجوية

يعتمد الجهاز على تقنية متطورة لاستخلاص الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى مياه شرب نقية، مع إمكانية توفير مياه باردة وساخنة في الوقت نفسه، بما يوسع من مجالات استخدامه في البيئات المختلفة.

المعهد: إنتاجية تصل إلى 15 لترًا يوميًا

أكد المعهد، أن الجهاز يتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 لترًا من المياه يوميًا، مع تحقيق كفاءة أعلى في المناطق ذات معدلات الرطوبة المرتفعة.

كما يتميز الابتكار بتصميم مدمج وسهل الاستخدام، ما يجعله مناسبًا للمنازل والمواقع الحقلية والمناطق النائية التي تحتاج إلى مصادر مياه بديلة.

البحوث الفلكية: الابتكار يدعم التكنولوجيا الخضراء والأمن المائي

أشار المعهد، إلى أن براءة الاختراع تمثل إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال توطين التكنولوجيا الخضراء وتعزيز منظومة الأمن المائي.

المعهد: تكنولوجيا مصرية لمواجهة تحديات المستقبل

أكد المعهد، أن هذا الابتكار يعكس قدرة الباحثين المصريين على تطوير حلول علمية مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على المعرفة والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.