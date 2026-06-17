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السيسي: ترامب كان محاطًا برؤساء يريدون التحدث معه ولم يجد وقتًا لتناول العشاء

كتب : محمد أبو بكر

02:25 م 17/06/2026 تعديل في 02:32 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حفاوة الاستقبال، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

السيسي: ترامب لم يجد وقتًا لتناول العشاء بسبب لقاءاته مع القادة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا أعلم ما سأقوله مناسب للقول أم لا، ولكن أثناء العشاء أمس، وجدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاطًا بالرؤساء، وكلهم يريدون التحدث معه، ولم يكن لديه وقت لتناول العشاء".

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا.

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