وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حفاوة الاستقبال، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

السيسي: ترامب لم يجد وقتًا لتناول العشاء بسبب لقاءاته مع القادة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا أعلم ما سأقوله مناسب للقول أم لا، ولكن أثناء العشاء أمس، وجدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاطًا بالرؤساء، وكلهم يريدون التحدث معه، ولم يكن لديه وقت لتناول العشاء".

Egypt's Sisi to Trump:



I observed during the dinner last night that you were surrounded by all world leaders.



They didn’t leave you a moment to enjoy your dinner. pic.twitter.com/0yjQ5Zotm4 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا.