قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مجلس نقابة الصحفيين الحالي سيقوم بتكريم مجلس النقابة المنتخب عام 1995، وذلك خلال الاحتفال بذكرى المواجهة مع القانون رقم 93 لسنة 1995، المعروف إعلاميًا آنذاك بـ"قانون تكميم الأفواه"، والذي يُعد من أبرز المحطات في تاريخ العمل النقابي دفاعًا عن حرية الصحافة.

وأوضح "البلشي" في تصريحات صحفية، أن هذا التكريم يأتي تخليدًا لذكرى معركة نقابية مهمة خاضها الصحفيون آنذاك، بمشاركة مجلس النقابة والجمعية العمومية، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبة يمثل واجبًا مهنيًا وتاريخيًا نظرًا لقيمتها في ترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن مجلس 1995 ضم عددًا من الرموز الصحفية البارزة، من بينهم إبراهيم نافع، وإبراهيم حجازي، وعلي هاشم، ويحيى قلاش، وأمينة شفيق، وغيرهم ممن شاركوا في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ النقابة.

وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة، أثناء إعداد دروع التكريم، لم تتضمن دعوة لصلاح عبدالمقصود، كما لم يتم إعداد درع يحمل اسمه، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على عدم جواز حذف اسمه من تاريخ النقابة، باعتباره كان عضوًا في المجلس خلال تلك الفترة.

وأكد البلشي أن ما يثار من جدل حول هذا الملف يمثل محاولة لافتعال معركة والتصيد ضد المجلس الحالي، مشددًا على أنه لا يحق لأي طرف العبث بتاريخ النقابة أو حذف أسماء من سجلاتها أو أدوارها المتعاقبة.

وتساءل: "هل المطلوب أن نلغي الاحتفال بيوم الصحفي المصري؟"، مؤكدًا أن النقابة ستواصل إحياء هذه المناسبات والمعارك النقابية التي خاضها الصحفيون دفاعًا عن مهنتهم وحقوقهم.

وأوضح أن البعض يطرح تساؤلات حول توقيت إحياء الذكرى بعد مرور 30 عامًا، معتبرًا أن التوقيت مناسب، خاصة في ظل استمرار المطالب بإجراء تعديلات على قوانين ما زالت تُقيّد حرية الصحافة.

وأضاف أنه كان يفضل عدم الدخول في هذا الجدل، إلا أن النقابة لن تسمح بحذف أي اسم أو صورة من تاريخها النقابي، مؤكدًا أن التكريم يشمل مختلف الآراء والمواقف طالما ارتبطت بمرحلة تاريخية ومعركة مهنية.

وشدد خالد البلشي على موقفه الشخصي من صلاح عبدالمقصود، مشيرًا إلى أنه كان من المشاركين في قيادة المعركة النقابية ضده، وأن النقابة استضافت فعاليات عديدة ضد جماعة الإخوان خلال تلك الفترة.

واختتم بالإشارة إلى أن النقابة شهدت تنظيم نحو 30 مسيرة ووقفة احتجاجية ضد سياسات جماعة الإخوان، من بينها مسيرة كبرى انطلقت من مقر النقابة إلى ميدان التحرير، بمشاركة نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد وعدد كبير من الصحفيين والمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن صلاح عبدالمقصود شغل منصب وزير الإعلام خلال فترة حكم محمد مرسي.

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