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"الأعلى للإعلام": منع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر لانتهاك حرمة عبدالعزيز مخيون

كتب : أحمد جمعة

06:25 م 16/06/2026 تعديل في 07:05 م

السيناريست والإعلامي محمد الغيطي

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام بمنع ظهور محمد الغيطي، مقدم برنامج "البصمة" على قناة "الشمس"، لمدة شهر.

وبحسب بيان، يأتي ذلك على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من "انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل عبدالعزيز مخيون".

كما يأتي هذا القرار بناء علىً تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وكذلك جلسة الاستماع، التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري، بحضور الممثل القانوني لقناة "الشمس".

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محمد الغيطي عبدالعزيز مخيون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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