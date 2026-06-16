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الرئيس السيسي: منع الانتشار النووي غير الانتقائي ضرورة لحفظ استقرار الشرق الأوسط

كتب : أحمد العش

05:40 م 16/06/2026

مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي في المنطقة، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة بعنوان :"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" ، المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع، والتي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، تطرق إلى حرية الملاحة البحرية، مؤكدًا ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات البحرية الدولية وفق مبادئ القانون الدولي، ورفض أي عرقلة لها أو أي محاولة لإحداث تغيير في وضعها القانوني.

ويذكر أن الجلسة جاءت بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

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منع الانتشار النووي الأسلحة النووية قمة السبع عبدالفتاح السيسي

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