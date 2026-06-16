أكد النائب سالمان السيوطي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأشار البرلماني في بيان، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون العربي القائم على الثقة والتفاهم المشترك، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة والمشاورات المستمرة بين القيادتين تعزز من وحدة الصف العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ويبعث برسائل طمأنة قوية للأشقاء في دول الخليج بشأن التزام مصر الكامل بدعم استقرارهم وأمنهم.

وأضاف السيوطي أن إشادة الشيخ محمد بن زايد بمواقف مصر الداعمة لدول الخليج تعكس حجم التقدير المتبادل بين البلدين، مشددًا على أن هذه العلاقة تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة.

وثمّن النائب ترحيب الجانبين بالاتفاق الأخير بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في خفض حدة التوترات الإقليمية، وتفتح المجال أمام حلول سياسية تعزز من استقرار المنطقة وتجنبها مزيدًا من الصراعات.

واختتم السيوطي بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، مع دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق حلول سلمية شاملة للأزمات، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وتوجيهها نحو مسارات التنمية والبناء.