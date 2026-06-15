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بالهتافات والأعلام.. الفان زون يشتعل حماسًا مع انطلاق مواجهة مصر وبلجيكا- (صور)

كتب : أحمد العش

10:46 م 15/06/2026
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    كأس العالم 2026.. تفاعل جماهيري كبير في الفان زون (24)
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    كأس العالم 2026.. تفاعل جماهيري كبير في الفان زون (1)
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    كأس العالم 2026.. تفاعل جماهيري كبير في الفان زون (35)
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    كأس العالم 2026.. تفاعل جماهيري كبير في الفان زون (40)
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تصوير – محمود بكار:

انفجرت منطقة الفان زون بالعاصمة الجديدة، مع انطلاق صافرة بداية مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، بحالة من الحماس والتفاعل الجماهيري الكبير، إذ علت هتافات الآلاف من المشجعين الذين احتشدوا أمام الشاشات العملاقة لمؤازرة المنتخب الوطني.

ورفعت الجماهير الأعلام المصرية في مشهد وطني مميز، فيما ردد الحاضرون الأغاني والهتافات الداعمة للفراعنة، وسط أجواء احتفالية عكست حجم الشغف الجماهيري بالمشاركة المصرية في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

وشهدت لحظات ظهور لاعبي المنتخب الوطني على الشاشات تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتوثيق الأجواء الاحتفالية، بينما تعالت صيحات التشجيع مع كل هجمة وفرصة للمنتخب المصري خلال مجريات اللقاء.

وضمت منطقة المشجعين أعدادًا كبيرة من الأسر والشباب والأطفال وكبار السن، الذين توافدوا من مختلف المناطق لمتابعة المباراة في أجواء جماعية مميزة، وفرتها التجهيزات التنظيمية والترفيهية داخل الفان زون.

وأكدت الأجواء التي سادت المنطقة أن الفان زون تحولت إلى ساحة وطنية للاحتفال بكرة القدم ودعم المنتخب المصري، إذ امتزجت مشاعر الحماس والفخر في مشهد جسد وحدة الجماهير خلف الفراعنة في مشوارهم بكأس العالم 2026.

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