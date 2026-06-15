أكد الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن زيادة أوزان الدواجن البيضاء الحديثة لا ترتبط باستخدام الهرمونات، بل تعود إلى سلالات وراثية متطورة استحدثتها شركات عالمية.

وأضاف بسطامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السلالات الحديثة تتميز بقدرتها على استهلاك الغذاء بكفاءة أعلى وإنتاج لحم أكثر خلال فترة قصيرة.

وأشار عميد الطب البيطري الأسبق إلى أن الاعتقاد السائد بحقن الدواجن بالهرمونات لزيادة أوزانها غير صحيح، فالوصول للأوزان المتداولة يتحقق بالتطور الوراثي وليس بالهرمونات.

وتابع أن "السلالات الحديثة جرى تطويرها لتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وكفاءة أكبر في تحويل الغذاء إلى لحم، وهذا يفسر سرعة نمو الفراخ البيضاء مقارنة بالبلدية".

وشدد الدكتور مصطفى بسطامي على أنه لا توجد أضرار صحية من تناول الدواجن البيضاء سريعة النمو، والقلق الصحي يتركز في حالتين: علف يحتوي مواد ضارة، أو بقايا أدوية بيطرية في الجلد أو الكبدة.

وأكد عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن من يرغب في تجنب هذه البقايا يمكنه الامتناع عن تناول الجلد والكبدة فقط.