إعلان

عميد الطب البيطري الأسبق: زيادة وزن الفراخ البيضاء من سلالات وراثية وليس هرمونات

كتب : حسن مرسي

09:51 م 15/06/2026

عميد الطب البيطري الأسبق الدكتور مصطفى بسطامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن زيادة أوزان الدواجن البيضاء الحديثة لا ترتبط باستخدام الهرمونات، بل تعود إلى سلالات وراثية متطورة استحدثتها شركات عالمية.

وأضاف بسطامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السلالات الحديثة تتميز بقدرتها على استهلاك الغذاء بكفاءة أعلى وإنتاج لحم أكثر خلال فترة قصيرة.

وأشار عميد الطب البيطري الأسبق إلى أن الاعتقاد السائد بحقن الدواجن بالهرمونات لزيادة أوزانها غير صحيح، فالوصول للأوزان المتداولة يتحقق بالتطور الوراثي وليس بالهرمونات.

وتابع أن "السلالات الحديثة جرى تطويرها لتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وكفاءة أكبر في تحويل الغذاء إلى لحم، وهذا يفسر سرعة نمو الفراخ البيضاء مقارنة بالبلدية".

وشدد الدكتور مصطفى بسطامي على أنه لا توجد أضرار صحية من تناول الدواجن البيضاء سريعة النمو، والقلق الصحي يتركز في حالتين: علف يحتوي مواد ضارة، أو بقايا أدوية بيطرية في الجلد أو الكبدة.

وأكد عميد كلية الطب البيطري الأسبق وأستاذ أمراض الدواجن، أن من يرغب في تجنب هذه البقايا يمكنه الامتناع عن تناول الجلد والكبدة فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى بسطامي الدواجن هرمونات سلالات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كأس العالم 2026.. رسائل نجوم الفن للاعبي المنتخب المصري قبل لقاء بلجيكا
زووم

كأس العالم 2026.. رسائل نجوم الفن للاعبي المنتخب المصري قبل لقاء بلجيكا
الرئيس السيسي يصل مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
حوادث وقضايا

مباحث الآداب تسقط بلوجر بعد فيديوهات مثيرة للجدل لتحقيق المشاهدات
خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
علاقات

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. مفاجأة لـ محمد
على ضفة القناة.. شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ببورسعيد (صور)
أخبار المحافظات

على ضفة القناة.. شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ببورسعيد (صور)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

0 0

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 1 -0 بلجيكا.. كأس العالم 2026
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
مجانًا.. كيفية ضبط القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
"تطور جديد".. هل تنقل مباراة مصر وبلجيكا مجانا على القناة الجزائرية ؟
اتفاق إيران وأمريكا يصل مرحلة التوقيع.. "سي إن إن" تكشف التفاصيل
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟