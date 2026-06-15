أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الزيارات المتبادلة بين مصر والإمارات تعكس خصوصية مميزة في تنسيق المواقف والرؤى، وتوفر مساحة آمنة لتصدير موقف عربي موحد.

وأضاف الشحات خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هناك محاولات وقتيعة على السوشيال ميديا لخلق خلافات، لكن مصر حريصة على التفاعل مع دول الخليج.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الأمن القومي الخليجي يمثل امتدادًا رئيسيًا للأمن القومي المصري، ومصر لعبت دور وساطة واستوعبت مخططات تغيير الترتيبات الأمنية لصالح إسرائيل.

وتابع أن "مصر تنتهج استراتيجية الصمت في تحركاتها، مما يعكس شرف الدبلوماسية المصرية واتزانها لحفظ استقرار المنطقة".

وشدد الدكتور أحمد الشحات على أن إسرائيل انزعجت من التحالفات الجديدة (التقارب التركي المصري والسعودي الباكستاني) فأشعلت الحرب، وتعزيز العلاقات المصرية الخليجية يمنع تماديها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية وجود توافق مصري إماراتي حول ملفات السلام ورفض التهجير، والموقف الليبي والسوداني، ووضع تصور لليوم التالي للحرب.