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استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا من أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة، في زيارة ميدانية موسعة للإطلاع على مشروعات التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع الطيران المدني، وذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والشركات التابعه .

جاء ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران والخدمات اللوجستية، وتجسيدًا لنهج التكامل والتنسيق المؤسسي الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.

تفاصيل لقاء وزير الطيران بأعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

رحب الدكتور سامح الحفني، في مستهل اللقاء، بالأعضاء، مؤكدًا أن الوزارة تمضي وفق استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات بما يواكب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

وأشار "الحفني" إلى أن التعاون المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ يمثل أحد الركائز الداعمة لمسيرة التطوير، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء منظومة طيران مدني حديثة وتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وشهد أعضاء الوفد في مستهل برنامج الزيارة، عرضًا تقديميًا بمقر ديوان عام الوزارة، قدمه المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تناول خلاله مؤشرات التشغيل والحركة الجوية والطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية بمطار القاهرة الدولي، وأبرز مشروعات التطوير والتحديث.

وتناول العرض جهود التحول الرقمي التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، والتي تضمنت إلغاء العمل بكارت الجوازات الورقي للركاب المصريين واستبداله بمنظومة رقمية متكاملة، والتوسع في استخدام أجهزة إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا (Self Check-in)، وأجهزة إنزال الحقائب ذاتيًا (SSBD)، وتطوير الموقع الإلكتروني للمطار، وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير وتحسين خدمات الإنترنت المجاني (Wi-Fi)، بالإضافة إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني للمطار والمساعد الافتراضي الذكي «اسأل مريم» ، وبوابات الجوازات الإلكترونية .

مشروعات تطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات

تم في السياق ذاته، استعراض مشروعات تطوير أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV)، وتحديث اللوحات الإرشادية الرقمية، وتوحيد المسارات الإرشادية داخل المطار، خاصة لركاب الترانزيت، إلى جانب تطوير منظومة البوابات الإلكترونية، ومنظومة تداول الحقائب (BHS)، وإحلال أجهزة الفحص بالأشعة بأحدث التقنيات العالمية، بما يعزز مستويات الأمن والسلامة وكفاءة التشغيل.

وألقى العرض الضوء على جهود رفع كفاءة وتحديث صالات واستراحات السفر والوصول بمختلف مباني الركاب، وتطوير دورات المياه والخدمات المساندة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين تجربة السفر للركاب. وفي إطار التوجه نحو الاستدامة البيئية والتحول الأخضر، استعرض العرض جهود التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بما يدعم خطط ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتناول العرض كذلك خطط تطوير منظومة الأسواق الحرة والمناطق التجارية والخدمية داخل وخارج المطار، بما يعزز جودة الخدمات المتاحة للمسافرين ويرفع من العوائد الاقتصادية، إلى جانب المشروعات الجارية لزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية لمباني الركاب، بما يدعم مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي رئيسي لحركة النقل الجوي بالمنطقة.

وعلى صعيد المشروعات المستقبلية، تم استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا.

وعقب التعرف على محاور التطوير وخطط التوسع المستقبلية، انتقل الوفد إلى مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، حيث تابع على أرض الواقع أعمال التطوير والتوسعات الجارية بالمبنى.

أطلع أعضاء الوفد خلال الجولة، على أعمال تطوير ورفع كفاءة دورات المياه واستحداث دورات جديدة، التعرف على منظومة المسار السريع (Fast Track)، وتحديث منطقة الجوازات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتضمنت الجولة متابعة أحدث أعمال التوسعات بمبنى الركاب رقم (3)، والوقوف على تطورات الأعمال الإنشائية للاستراحات الجديدة المخصصة لعملاء مصر للطيران من درجة رجال الأعمال، والتي تُقام على مساحة تبلغ نحو 2400 متر مربع، ومن المقرر أن تضم طابقين، ويتم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية بما يضاهي كبرى الاستراحات الدولية، في إطار الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة السفر.

وتوجه الوفد إلى مبنى الركاب رقم (2) حيث تم الإضطلاع على منطقة الأسواق الحرة، والفندق التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، فضلًا عن عدد من الاستراحات المتميزة بالمبنى، والمخصصة لخدمة ركاب درجة رجال الأعمال.

واستكمالًا لبرنامج الزيارة، توجه الوفد إلى هنجر 8000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إذ كان في استقبالهم المهندس محمد سامي رئيس الشركة، إذ قدم عرض تفصيليًا على الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة في مجال صيانة الطائرات والمحركات؛ وتابع أعضاء الوفد أعمال الصيانة الثقيلة للطائرات عريضة البدن.

تفاصيل زيارة الوفد لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

اختتم الوفد جولته الميدانية بزيارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إذ كان في استقبالهم الأستاذة سهير عبد الله موسى رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتفقد أعضاء الوفد خلال الزيارة، قاعة كمال علوي التي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة شملت تحديث البنية التحتية وتزويدها بأحدث أنظمة العرض والصوت والتجهيزات الفنية،

وأطلع الوفد على مشروع تطوير كافة الأنشطة بشركة الخدمات الجوية من خلال عرض تقديمي تفصيلي قدمته سهير موسى تناول ملامح خطة التطوير الشاملة التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، مستعرضة أعمال التطوير قبل وبعد الانتهاء منها والتي تناولت البنية التحتية ورفع كفاءة بيئة العمل والأنظمة التشغيلية والإدارية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب والتأهيل المستمر.

تم استعراض في محور التحول الرقمي، ما تحقق من تطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة الإجراءات وتحديث منظومة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار التوجه نحو الاستدامة، تم التوسع في تطبيق الممارسات البيئية الصديقة للبيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، كما سلط العرض الضوء كذلك على أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات والمشروعات المنفذة لتطوير مواقع التشغيل والمنشآت والبنية التحتية وتحديث منظومات الأمن والمراقبة والأنظمة التكنولوجية.

وتم التطرق إلى جهود تطوير المطبخ العام وفق أحدث معايير سلامة الغذاء والجودة العالمية، إلى جانب ما تحقق في مجالات التسويق والدعايه والتوسع في الأنشطة التشغيلية.

وفي إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، تم تقديم عرض توضيحي لأحد مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإبراز الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز وتوضيح الجهود المبذولة التي تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

واختتم العرض بإستعراض الرؤية المستقبلية للشركة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع القدرة التنافسية في إطار مستهدفات وزارة الطيران المدني.

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