أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ضبط 18 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير قصب ببني سويف يستدعي التحقيق، مشيرًا إلى أن المادة تستخدم في الدهانات.

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن المادة دخلت الصناعات الغذائية في أمريكا منذ 1966 ولكن بنسب محددة، وتستخدم في منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن استخدام المادة عشوائيًا غير مرخص به في مصر، وعند إضافتها لعصير القصب تجعله أبيض اللون لا يتغير، بينما العصير الطبيعي يتغير لونه للبني.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن "العصير الذي يتغير لونه يكون سليمًا طبيعيًا، وإذا أضيفت المادة يصبح أبيض ويبقى ثابت اللون".

وشدد حسين أبو صدام على أن سعر الكيلو من المادة منخفض جدًا (حوالي 140 جنيها) ومتوافر لأنها تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل، مما يسهل استخدامها في الغش الغذائي.

وأكد نقيب الفلاحين ضرورة تشديد الرقابة على محلات عصير القصب لحماية صحة المواطنين.