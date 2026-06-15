إعلان

نقيب الفلاحين: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الدهانات وسعرها 140 جنيهًا

كتب : حسن مرسي

05:58 م 15/06/2026

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ضبط 18 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير قصب ببني سويف يستدعي التحقيق، مشيرًا إلى أن المادة تستخدم في الدهانات.

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن المادة دخلت الصناعات الغذائية في أمريكا منذ 1966 ولكن بنسب محددة، وتستخدم في منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن استخدام المادة عشوائيًا غير مرخص به في مصر، وعند إضافتها لعصير القصب تجعله أبيض اللون لا يتغير، بينما العصير الطبيعي يتغير لونه للبني.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن "العصير الذي يتغير لونه يكون سليمًا طبيعيًا، وإذا أضيفت المادة يصبح أبيض ويبقى ثابت اللون".

وشدد حسين أبو صدام على أن سعر الكيلو من المادة منخفض جدًا (حوالي 140 جنيها) ومتوافر لأنها تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل، مما يسهل استخدامها في الغش الغذائي.

وأكد نقيب الفلاحين ضرورة تشديد الرقابة على محلات عصير القصب لحماية صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقيب الفلاحين ثاني أكسيد التيتانيوم عصير القصب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أخفى جثة والدته ليصرف معاشها.. التصريح بإعادة دفن سيدة المنتزه بالإسكندرية
تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي
علاقات

تزامنا مع المونديال.. رجال 4 أبراج معروفين بالتعصب الكروي

من جمهورية شبين إلى كأس العالم.. رحلة كفاح "زيكو" نجم منتخب الفراعنة
أخبار المحافظات

من جمهورية شبين إلى كأس العالم.. رحلة كفاح "زيكو" نجم منتخب الفراعنة
منقذ الائتمان.. يحيى أبو الفتوح رئيس بنك التعمير والإسكان الجديد
أخبار البنوك

منقذ الائتمان.. يحيى أبو الفتوح رئيس بنك التعمير والإسكان الجديد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا على النايل سات
ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟