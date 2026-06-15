إعلان

المفتي يلتقي أعضاء منظمة خريجي الأزهر بماليزيا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:05 م 15/06/2026

المفتي يلتقي أعضاء منظمة خريجي الأزهر بماليزيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الْتقى الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مسؤولي وأعضاء فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا، على هامش مشاركته في أعمال القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية المنعقدة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

مفتي الجمهورية: تعزيز الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز حضور الفكر الأزهري المستنير في مواجهة الأفكار المتطرفة، مشددًا على أهمية العناية باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في إعداد وتأهيل الطلاب الماليزيين بما يمكِّنهم من تحقيق الاستفادة العلمية المرجوة، مثمنًا أوجه التعاون القائم بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والعلمية في ماليزيا، مؤكدًا حرص الدار على توسيع مجالات الشراكة والتعاون العلمي والتدريبي.

من جانبهم، عبَّر مسؤولو وأعضاء فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذا اللقاء، مُثمِّنين ما قدَّمه فضيلة مفتي الجمهورية من توجيهات وإرشادات تعزز مسيرة العمل الدعوي والعلمي للفرع، مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم في خدمة الإسلام ونشر المنهج الأزهري الوسطي، بما يسهم في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وماليزيا.

المفتي يلتقي أعضاء منظمة خريجي الأزهر بماليزيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفتي الجمهورية ماليزيا الأزهر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن
اقتصاد

جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن
وزير المالية: أخبار إيجابية قريبًا لأصحاب المعاشات.. والدين يتراجع من 96%
اقتصاد

وزير المالية: أخبار إيجابية قريبًا لأصحاب المعاشات.. والدين يتراجع من 96%
مي العيدان في المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة: "هبوط حاد وجفاف شديد"
زووم

مي العيدان في المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة: "هبوط حاد وجفاف شديد"
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
رياضة محلية

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا في كأس العالم 2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟