نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بهيئة سلامة الغذاء، حملات تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء حمايةً لصحة المستهلكين.

مخالفات جسيمة في منشآت سياحية

وبحسب بيان، جرى تنفيذ هذه الحملات بواسطة فرق التفتيش التابعة للإدارة المختصة، بهدف التحقق من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، والتأكد من مأمونية الأغذية المقدمة للمستهلكين، فضلًا عن تعزيز الوعي بثقافة سلامة الغذاء لدى العاملين والقائمين على تداول الأغذية داخل تلك المنشآت.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، تم على إثرها تحرير محاضر جنح بحق منشأتين سياحيتين، لثبوت مخالفتهما أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتشريعات ذات الصلة، وتمثلت أبرز المخالفات التي تم ضبطها في استخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتداول منتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل.

ضبط كميات من الأغذية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية

كما تمكنت الفرق الرقابية من ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المخالفة، تنوعت بين منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر تفتقر إلى البيانات التعريفية، وشملت المضبوطات كميات من المأكولات البحرية واللحوم ومقطعات الدواجن، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن حملاتها التفتيشية مستمرة وفق خطط رقابية تستند إلى تقييم المخاطر، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول الغذاء، ورصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال داخل المنشآت الغذائية وترسيخ منظومة متكاملة تضمن وصول غذاء آمن للمستهلك المصرى.