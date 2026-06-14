أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن قرار إدخال الخبز في منظومة الدعم النقدي لم يحسم بعد، فهناك تصريحات متضاربة بين وزير التموين والنواب.

وأضاف نور الدين خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن تحديد سعر رغيف 70 جرامًا بـ150 قرشًا قد لا تلتزم به المخابز، فيبيعه بـ2 جنيه أو أكثر.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن 60 مليون مواطن سيحصلون على دعم نقدي للخبز، ويهجمون على الأفران لشراء الرغيف الحر، مما سيرفع سعره، خاصة مع ارتفاع الدولار أو أسعار القمح عالميًا.

وتابع: "الأرز مرفوع من بطاقات التموين منذ 4 سنوات بسبب رداءة الموردين، والسلع التموينية تمثل 6.7% فقط من غذاء المواطن".

وشدد الدكتور نادر نور الدين على ضرورة التريث والحكمة ودراسة المخاطر، مستشهدًا بأزمة 2004 عندما توقف القطاع الخاص عن استيراد القمح، واضطرت الحكومة لصرف دقيق الفينو للمدارس.

وأكد أستاذ جامعة القاهرة أن الاعتماد على القطاع الخاص في سلع استراتيجية له مخاطره، مطالبًا الحكومة بدراسة الملف بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.