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التموين: استبعاد المستفيدين من الدعم يتم وفق معايير الدخل والإنفاق والملكية والحيازة

كتب : حسن مرسي

09:33 م 14/06/2026

بطاقة التموين

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أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها تكون عند انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو التابع.

وأضاف شتا خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من تنقية قاعدة بيانات المستفيدين هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق معايير معلنة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن أسباب توقف الدعم تشمل امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في كومباوندات، أو سداد مصاريف مدارس دولية.

وتابع أن "اعتبارًا من اليوم الأحد، فتحنا باب التظلمات للمواطنين عبر تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية، مع استكمال بيانات الدخل والإنفاق والملكية".

وشدد الدكتور محمد شتا على أن أي استبعاد يتم وفق مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، مثل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.

وأكد مساعد وزير التموين أن الاستبعاد يطالب رب الأسرة بالكامل أو التابع فقط حسب الحالة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

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بطاقة التموين محمد شتا الدعم

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