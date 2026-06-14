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تطبيق نظام الكوتة بالعمرة وزيادة الباركود.. مصدر بـ"السياحة" يحسم لمصراوي الجدل

كتب : محمد أبو بكر

06:19 م 14/06/2026

موسم العمرة

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كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، حقيقة تطبيق نظام "الكوتة" خلال موسم العمرة الجديد.

ونفى المصدر بغرفة شركات السياحة، ما تردد بشأن تطبيق نظام "الكوتة" خلال موسم العمرة الجديد، مؤكدًا أن الضوابط المنظمة للموسم حتى الآن تسير وفق النظام المفتوح المعمول به خلال السنوات الماضية، دون صدور أي قرارات تتعلق بتغيير آليات التنفيذ.

مصدر بالغرفة: لا صحة لتطبيق نظام الكوتة

قال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتم تداوله حول الاتجاه لتطبيق نظام الكوتة في العمرة خلال الموسم المقبل غير صحيح، موضحًا أن الضوابط الحالية لا تتضمن أي تعديلات في هذا الشأن، وأن العمل مستمر بالنظام المفتوح المعتاد.

وأشار إلى أن الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن أي قرارات أو تعليمات رسمية تتعلق بتحديد أعداد المعتمرين أو تطبيق حصص محددة على الشركات السياحية.

زيادة مرتقبة في رسوم الباركود

في السياق ذاته، كشف المصدر عن أن ضوابط العمرة للموسم الجديد قد تشهد زيادة في رسوم الباركود، تتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه.

وأوضح أن هذه الزيادة لا تزال ضمن المقترحات المطروحة حتى الآن، في انتظار اعتماد الضوابط النهائية للموسم الجديد والإعلان الرسمي عنها من الجهات المعنية.

انتظار الإعلان الرسمي للضوابط

وأكد المصدر أن جميع التفاصيل المتعلقة بموسم العمرة الجديد، سواء فيما يخص الرسوم أو الإجراءات التنظيمية، ستُحسم بشكل رسمي فور اعتماد الضوابط وإعلانها من قبل وزارة السياحة والآثار.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية المتداولة بشأن الموسم الجديد، لحين صدور القرارات النهائية المنظمة لرحلات العمرة.

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