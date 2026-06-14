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وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسوان

كتب : محمد سامي

05:26 م 14/06/2026
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أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تنفذها شركاتها التابعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركات الإنتاج الحربي بمحافظة أسوان، بمرافقة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

حيث تابع "جمبلاط" الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات المياه وهي (بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، وادي الصعايدة) بمراكز (نصر النوبة، كوم امبو، إدفو)، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة الفعلية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

وأشار الوزير، إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية بقدرات مختلفة واللوحات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف المشروعات التنموية، وبما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة بشركاتها التابعة، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

من جانبه أوضح محافظ أسوان أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها في أسرع وقت.

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أسوان وزير الإنتاج الحربي حياة كريمة

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