أطلقت وزارتا العمل والسياحة والآثار، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة جديدة تستهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، في خطوة تدعم مناخ الاستثمار وتعزز كفاءة التشغيل داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر.

الوزيران: المبادرة تستهدف تسريع الإجراءات ودعم الاستثمار

شهد اليوم الأحد إطلاق المبادرة بحضور حسن رداد، وزير العمل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تبدأ المبادرة اعتبارًا من 15 يونيو 2026 ولمدة 15 يومًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية بالمناطق الحيوية، والتي تشمل الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع في تطبيقها بمناطق أخرى مستقبلًا بعد العرض على وزير العمل.

وزارة العمل: إصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط

بموجب المبادرة، تتولى وزارة العمل استقبال طلبات تراخيص العمل بالمناطق المستهدفة طوال فترة التنفيذ، مع الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ التقديم، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين وتسريع وتيرة العمل بالقطاع.

الوزيران: نسعى لاستقرار القطاع السياحي وتحسين بيئة العمل

أكد وزيرا العمل والسياحة والآثار أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم استقرار القطاع السياحي ورفع كفاءته التشغيلية، إلى جانب توفير بيئة عمل لائقة ومحفزة للاستثمار، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للسائحين ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزيران أن المبادرة تراعي في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العاملين وتنظيم أوضاع التشغيل وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين داخل القطاع.

نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

أشار الوزيران إلى أن المبادرة تعكس نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين وزارتي العمل والسياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية وتطوير صناعة السياحة.

بروتوكول لتبسيط الإجراءات ودعم المشروعات السياحية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استدامة المشروعات السياحية عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات بما يرفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت السياحية.

وقد وقعت بروتوكول المبادرة كريمة عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب بوزارة العمل، فيما وقع عن الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

تصاريح مؤقتة وإعفاءات لمهنتي " الأنيمشن" و" منسق المجموعات"

تتضمن المبادرة إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي " العامل الترفيهي - أنيمشن" و" منسق المجموعات"، مع إعفاء العاملين بهاتين المهنتين من شرط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام.

كما تمنح المنشآت السياحية الواقعة بالمناطق المحددة إعفاءً من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط، دون التوسع في تطبيق الإعفاء على وظائف أخرى.

آلية متابعة مشتركة لتقييم النتائج ومعالجة التحديات

ينص البروتوكول على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة، والتعاون مع وزارة العمل لضمان تنفيذ بنود المبادرة، مع حث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة التنفيذ.

كما تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الجانبين لرصد التنفيذ وتذليل أي عقبات قد تظهر خلال التطبيق، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها ودراسة إمكانية تمديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج المحققة.