أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج، أن موسم الحج السياحي 2026 يُعد من أصعب المواسم التي مرت على منظومة الحج في مصر، في ظل تطبيق نظام البعثة الموحدة وما صاحبه من تحديات تنظيمية وإجرائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نجاح البعثة في إنهاء إجراءات وخدمة نحو 41 ألف حاج يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية.

اللجنة العليا للحج قادت المنظومة بنجاح

أوضح "تركي"، بحسب بيان، الأحد، أن اللجنة العليا للحج اضطلعت بدور رئيسي في وضع الضوابط المنظمة للموسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مؤكدًا أن مرحلة الإعداد للموسم حققت نجاحًا كبيرًا حظي بإشادة الجمعية العمومية للغرفة.

وأشار إلى أن التحول إلى نظام البعثة الموحدة غيّر آليات العمل المعتادة، خاصة مع تطبيق المملكة العربية السعودية منظومة زمنية دقيقة لإنهاء التعاقدات وإصدار التأشيرات، ما استلزم التزامًا كاملًا من جميع الأطراف للحفاظ على حصص الحجاج المصريين.

"حج بلا حقيبة".. مشكلات محدودة وحلول سريعة

فيما يتعلق بمنظومة "حج بلا حقيبة"، أوضح تركي أن بعض المشكلات المحدودة ظهرت نتيجة أخطاء مرتبطة بأماكن الإقامة أو تغيير مواقع التسكين، إلا أن البعثة المصرية نجحت بالتنسيق مع الجانب السعودي في احتواء هذه المشكلات والتعامل معها بشكل فوري، بما ضمن عدم تأثر الحجاج بالخدمات المقدمة.

حل أزمة القطار السريع دون تأثير على الحجاج

أضاف أن بعض التحديات ظهرت أيضًا في تشغيل القطار السريع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة نتيجة أخطاء إلكترونية في المسارات، إلا أن الأزمة تم حلها سريعًا دون تأثير يُذكر على حركة الحجاج.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج البرامج الاقتصادية والبري، مؤكدًا أن موسم 2026 يُعد من أفضل المواسم لهذه الفئة، حيث استفاد عدد من الحجاج من فترات تحسين إقامة وصلت إلى 10 ليالٍ داخل فنادق مطلة على الحرم المكي الشريف.

رصد قصور محدود في بعض برامج الخمس نجوم

في المقابل، كشف "تركي"، عن رصد بعض أوجه القصور المحدودة في عدد من برامج الخمس نجوم، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الشركات المخالفة وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي.

كما أعلن تفعيل لجنة الانضباط السياحي التابعة لاتحاد الغرف السياحية، بهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم النشاط السياحي ورفع كفاءة الأداء وضبط الممارسات المهنية داخل القطاع، بما يسهم في تطوير المنظومة خلال السنوات المقبلة.