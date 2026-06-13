أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، أن قطاع البترول في المرحلة القادمة يرتكز على خمسة أهداف استراتيجية رئيسية لضمان أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف القليوبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أن إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب كان من أشد التحديات، والنجاح في السداد جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية لإعادة ضخ الأموال في حفر وتنقيب جديد.

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الهدفين الأول والثاني يتمثلان في تكثيف البحث والتنقيب لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وجذب استثمارات أجنبية لتنمية الحقول المكتشفة وربطها بالشبكة.

وتابع أن "الهدف الرابع هو تقليص فاتورة الاستيراد عبر الإسراع في تنمية الحقول ورفع كفاءة الآبار لسد الفجوة الاستيرادية".

وشدد الدكتور جمال القليوبي على أن الهدف الخامس يتعلق بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء الذي يستهلك 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة نجاح قطاع البترول في استيراد شحنات غاز مسال ورفع كفاءة محطات "التغويز" بالسخنة وسيدي كرير لاستيعاب 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا لضمان استقرار الكهرباء.