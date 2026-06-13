أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري خلال شهر يونيو الجاري بقيمة 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تواصل تحقيق نتائج إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 53 مليارًا و135 مليون دولار، موضحًا أنه ارتفع بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي.

"رئيس الوزراء: التضخم السنوي تراجع إلى 13%"

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل انخفاضًا ليصل إلى 13%، في مؤشر يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق.

"مدبولي: توريد 4.63 مليون طن قمح لصناعة الخبز"

أشار رئيس الوزراء إلى أن أبرز الأخبار الإيجابية تتمثل في وصول كميات القمح المحلي المورد من المزارعين والمخصص لصناعة الخبز إلى 4 ملايين و630 ألف طن، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

"رئيس الوزراء: إجمالي القمح المحلي بلغ 4.8 مليون طن"

أضاف مدبولي أن هناك نحو 170 ألف طن من القمح المستخدم في صناعة المكرونة، ليصل إجمالي القمح المحلي المورد إلى نحو 4.8 مليون طن، وهو رقم يعكس نجاح السياسات الداعمة للقطاع الزراعي.

"مدبولي: زيادة سعر الأردب والمشروعات القومية وراء ارتفاع التوريد"

أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيادة سعر أردب القمح، إلى جانب تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة، أسهما في إضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة كميات القمح التي تم توريدها خلال الموسم الحالي.