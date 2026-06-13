إعلان

بزيادة 125 مليون.. مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53.1 مليار دولار خلال يونيو

كتب : محمد أبو بكر

05:24 م 13/06/2026 تعديل في 05:42 م

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري خلال شهر يونيو الجاري بقيمة 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تواصل تحقيق نتائج إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 53 مليارًا و135 مليون دولار، موضحًا أنه ارتفع بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي.

"رئيس الوزراء: التضخم السنوي تراجع إلى 13%"

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل انخفاضًا ليصل إلى 13%، في مؤشر يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق.

"مدبولي: توريد 4.63 مليون طن قمح لصناعة الخبز"

أشار رئيس الوزراء إلى أن أبرز الأخبار الإيجابية تتمثل في وصول كميات القمح المحلي المورد من المزارعين والمخصص لصناعة الخبز إلى 4 ملايين و630 ألف طن، بما يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

"رئيس الوزراء: إجمالي القمح المحلي بلغ 4.8 مليون طن"

أضاف مدبولي أن هناك نحو 170 ألف طن من القمح المستخدم في صناعة المكرونة، ليصل إجمالي القمح المحلي المورد إلى نحو 4.8 مليون طن، وهو رقم يعكس نجاح السياسات الداعمة للقطاع الزراعي.

"مدبولي: زيادة سعر الأردب والمشروعات القومية وراء ارتفاع التوريد"

أكد رئيس مجلس الوزراء أن زيادة سعر أردب القمح، إلى جانب تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة، أسهما في إضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة كميات القمح التي تم توريدها خلال الموسم الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التضخم في مصر القمح المحلي الاحتياطي النقدي الاقتصاد المصري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

استنفار جوي في أوروبا بسبب فقدان الاتصال بطائرة ركاب إسرائيلية متجهة للتشيك
شئون عربية و دولية

استنفار جوي في أوروبا بسبب فقدان الاتصال بطائرة ركاب إسرائيلية متجهة للتشيك
حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
زووم

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
كاتي بيري وتجاهل منتخب بلاده.. رئيس وزراء كندا السابق يثير الجدل في كأس
كأس العالم 2026

كاتي بيري وتجاهل منتخب بلاده.. رئيس وزراء كندا السابق يثير الجدل في كأس

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: استثمارات بمئات الملايين بعد تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا