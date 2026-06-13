نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك" فيديو عن محمية أبو جالوم، وعلّقت عليه بالتأكيد على أهمية المحمية كإحدى أبرز محميات المناظر الطبيعية في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية.

وأوضحت أن محمية أبو جالوم تُعتبر من أهم المحميات الطبيعية، إذ تمتد على مساحة تصل إلى نحو 500 كم مربع، وتتميز بتكوين طوبوغرافي فريد يجمع بين الجبال والسواحل في مشهد طبيعي استثنائي يعكس التنوع البيئي في مصر.

وأضافت أن المحمية تحتضن أنظمة بيئية متعددة تشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية واللاجونات، إلى جانب البيئات الصحراوية والجبلية الغنية بالكائنات الحية، ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات البيئية والسياحية المتخصصة.

وأكدت الصفحة أن محمية أبو جالوم تمثل وجهة مميزة لهواة الغوص والسفاري ومراقبة الحياة البرية، فضلًا عن كونها نموذجًا رائدًا للتوازن البيئي ودعم خطط التنمية السياحية المستدامة في مصر.

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