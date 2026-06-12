شهد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الإمام الحسين، اليوم الجمعة، إقبالًا جماهيريًا واسعًا من الزائرين بمختلف الفئات، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالإصدارات الثقافية والعلمية والشرعية التي يقدمها المجلس، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

واصل المعرض استقبال زواره للأسبوع الثاني على التوالي، مقدمًا مجموعة متنوعة من المؤلفات الرصينة التي تلبي احتياجات القراء والباحثين وطلاب العلم، مع طرح خصومات تصل إلى 25% على الإصدارات، ما ساهم في إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاقتناء كتب تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتخاطب مختلف الفئات العمرية والثقافية.

إشادة جماهيرية ودعوات للتوسع في المبادرات الثقافية

أعرب رواد مسجد الإمام الحسين عن تقديرهم للمحتوى الثقافي والشرعي المتميز الذي يقدمه المجلس عبر إصداراته، مطالبين بالتوسع في تنظيم مثل هذه الفعاليات بمختلف مساجد الجمهورية، بما يضمن وصول المعرفة إلى أكبر شريحة من المواطنين، ويعزز دور المجلس في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الوعي والانتماء.

تعزيز الوعي ودعم بناء الإنسان

أكد القائمون على المعرض أن الإقبال المتزايد يعكس نجاح الجهود المبذولة في دعم الثقافة الدينية المستنيرة، وترسيخ الوعي المجتمعي، والمساهمة في بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، بما يتسق مع أهداف الدولة في التنمية الفكرية ونشر المعرفة.

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