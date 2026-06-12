تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس – الإسماعيلية بسيارة ملاكي في منطقة الجناين بمحافظة السويس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات بين مستقلي السيارة.

وأوضحت "الوزارة" في بيان رسمي، أن الحادث أدى إلى وفاة 8 أشخاص كانوا يستقلون السيارة الملاكي، بينهم 5 سيدات ورجل كان يقود السيارة، بالإضافة إلى طفلين، وذلك إثر التصادم مع القطار أثناء مروره بالمنطقة.

توجيهات عاجلة بتقديم الدعم والإغاثة

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعقاب الحادث، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، إلى جانب فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية العاجلة والمساعدات اللازمة لأسر الضحايا، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكدت "الوزارة" استمرار المتابعة الميدانية للحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سرعة تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للأسر المتضررة، وتوفير ما يلزم من خدمات اجتماعية وإغاثية في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

مايا مرسي تنعى الضحايا وتوجه بدعم أسرهم

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، موجهة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أسر الضحايا وتقديم أوجه الرعاية والدعم المستحقة لهم.

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