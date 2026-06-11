يشارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في الثامنة مساء اليوم، أهالي حي الأسمرات متابعة فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بالملاعب الرياضية أمام مبنى الحي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإتاحة متابعة البطولة للجماهير مجانًا وفي أجواء آمنة ومنظمة.

محافظ القاهرة: نسعى لإتاحة متابعة البطولة مجانًا للمواطنين

أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة حرصت على توفير شاشات عرض عملاقة بعدد من المناطق الحيوية بالقاهرة، بما يتيح للمواطنين الاستمتاع بمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي بالمجان، مع توفير الأجواء المناسبة لاستقبال الجماهير.



أشار إبراهيم صابر، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في نشر البهجة بين المواطنين، وتعزز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي بين مختلف الفئات.

محافظ القاهرة: تجهيز 5 مواقع رئيسية لاستقبال الجماهير طوال البطولة

أوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من تجهيز خمسة مواقع رئيسية بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير طوال فترة البطولة، وتشمل الملاعب الرياضية أمام حي الأسمرات، ومركز شباب روض الفرج، وأرض البرنس بحي الساحل، وسوق العاشر بحي شرق مدينة نصر، إلى جانب مركز شباب البساتين بحي البساتين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة القاهرة لتوفير متنفس ترفيهي ورياضي للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لمتابعة مباريات البطولة العالمية في أماكن مجهزة ومؤمنة تضمن لهم الاستمتاع بالفعاليات في أجواء منظمة وآمنة.