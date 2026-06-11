أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن هناك مخططاً وحلماً إسرائيلياً توراتياً تسعى تل أبيب جاهدة لفرضه وتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قادة الاحتلال يمتلكون خطة واضحة لما يُعرف بـ "إسرائيل الكبرى" تهدف إلى التوسع الجغرافي قسراً في محيطها الإقليمي.

وقال "رشوان"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر شاشة "الأولى الفضائية"، إن السياسات الإسرائيلية أغرقت الشرق الأوسط في حالة عارمة من الفوضى وعدم الاستقرار، نتيجة التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة وشن حرب مباشرة ضد إيران.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واهم في حساباته، حيث تصور واهماً أنه قادر على إخضاع واحتواء دولة بحجم وثقل إيران العسكري والسياسي.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى جاداً إلى صياغة والتوصل لاتفاق كبير وعظيم الشأن فيما يتعلق بالملف الإيراني، مستدركاً بأن طبيعة المواجهة الراهنة بين طهران وتل أبيب هي "معركة صفرية" تجعل من الصعب جداً تمرير أي تسوية أو اتفاق.

واختتم "رشوان" تصريحاته بالـتأكيد على أن الجانب الإسرائيلي يتحرك بكل أدواته لمحاولة إفساد وإجهاض أي مساعٍ أو تقارب دبلوماسي قد يفضى إلى اتفاق مع إيران، لضمان استمرار أجواء التوتر التي تخدم مصالحه التوسعية.

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