أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن تقديرها لقرار نقابة الإعلاميين بحفظ التحقيق معها في الشكوى المقدمة على خلفية إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير" الخاصة بقضية كلاب الشوارع، مؤكدة التزامها بالقانون والمعايير المهنية في عملها الإعلامي.

تعليق ريهام سعيد بعد قرار النقابة

ووجهت "سعيد" الشكر لمتابعيها ولكل من ساندها وحرص على الاطمئنان عليها، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، معربةً عن تقديرها لقرار نقابة الإعلاميين بحفظ الشكوى.

وقالت إن الضيفة صاحبة الشكوى كان بإمكانها التواصل مع فريق البرنامج وطلب عدم إذاعة الحلقة إذا كانت لديها تحفظات عليها، مؤكدة أن البرنامج كان سيتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، إلا أن اللجوء إلى النقابة استوجب حضورها والتحقيق في الواقعة.

الالتزام بالقانون وقرارات الجهات المختصة

أكدت ريهام سعيد، احترامها الكامل للنقابة ولكافة الجهات الرسمية، مشيرة إلى أنها تلتزم دائمًا بالمثول أمام أي جهة تطلب حضورها، سواء كانت النقابة أو المجلس المختص أو أي جهة قانونية أخرى.

وأضافت أنها تحرص على الالتزام بالقانون وممارسة عملها الإعلامي وفق قواعد مهنية واضحة، مع مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية في تناول القضايا المختلفة.

الدفاع عن مهنية الحلقة

أوضحت الإعلامية أن الحلقة محل الشكوى استضافت أطرافًا تحمل وجهات نظر مختلفة بشأن قضية الكلاب الضالة، مؤكدة أن البرنامج لم ينحز لأي طرف، بل سعى إلى عرض مختلف الآراء في إطار من التوازن والحياد.

وأشارت إلى أن هناك من يدافع عن بقاء الكلاب في الشوارع والعناية بها، بينما يطالب آخرون باتخاذ إجراءات مختلفة للتعامل مع الظاهرة، مؤكدة أن البرنامج التزم بعرض الرأي والرأي الآخر وفقًا للقانون.

رفض السلوكيات المخالفة للقانون

أكدت ريهام سعيد أن الحلقة لم تكن تتناول فقط قضية الكلاب الضالة، وإنما ناقشت أيضًا واقعة مشاجرة بين سيدتين شهدت استخدام مواد قابلة للاشتعال، معتبرة أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

وشددت على أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل وجهات النظر فقط، بل يمتد إلى التوعية المجتمعية وإبراز ما يتوافق مع القانون والمصلحة العامة.

إشادة بقرار نقابة الإعلاميين

وجهت سعيد الشكر إلى الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، مؤكدة أنه تعامل مع القضية بحيادية وعدالة، مشيدةً بقرار النقابة بحفظ التحقيق بعد الاستماع إلى دفوعها.

كما وجهت الشكر إلى النقيب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على دعمه لها خلال تلك الأزمة قائلةً إنها محظوظة لكونها تمتلك عضويتي نقابة الإعلاميين والمهن التمثيلية.

تهنئة لمريم أمين وعودة إعلاميات ماسبيرو

حرصت ريهام سعيد، خلال البث المباشر، على تهنئة الإعلامية مريم أمين بمناسبة عودتها إلى الشاشة، مؤكدة أنها أهدتها إحدى حلقات البرنامج التي تم تسجيلها مسبقًا.

وأشادت بعدد من إعلاميات ماسبيرو، معربة عن إعجابها بالمحتوى الذي يقدمنه وبرامجهن التي وصفتها بالمتميزة، وموجهة التهنئة لهن على النجاحات التي يحققنها خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن نقيب الإعلاميين أصدر في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بحفظ التحقيق مع ريهام سعيد عقب مثولها أمام لجنة التحقيق بالنقابة، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى ضيفات حلقة "صبايا الخير" التي أذيعت في 21 مايو 2026 وتناولت قضية كلاب الشوارع.

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