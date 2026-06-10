استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، حسين ربيع فتحى الطالب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة يوسف كمال للتربية الفكرية، بادارة شرق مدينة نصر ، وذلك بعد لقائه به خلال تفقده معسكر الإيواء بالمقطم ضمن فعاليات أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 166 " بحضور اللواء أركان حرب هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأعرب الطالب خلال لقاء محافظ القاهرة به في المعسكر، في وقت سابق، عن أمنيته في الحصول على (لابتوب) يساعده في دراسته وتنمية مهاراته، إذ وجه المحافظ بسرعة العمل على تلبية طلبه.

محافظ القاهرة يؤكد حرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم

سلم محافظ القاهرة الطالب خلال الاستقبال، جهاز اللابتوب، مؤكدًا حرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بما يساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن الاهتمام بذوي الهمم يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

وأعرب الطالب حسين ربيع وأسرته، من جانبهم، عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الإنسانية، مقدمين الشكر لمحافظ القاهرة على استجابته السريعة واهتمامه بتحقيق أمنيته.

ويذكر أنه حضر اللقاء كل من: العميد رياض الرماح المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، والدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين.

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