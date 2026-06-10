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مبنخترعش العجلة.. رئيس "زراعة النواب": هناك قوانين دولية تحكم التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة

كتب : نشأت حمدي

01:09 م 10/06/2026

السيد القصير

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انتقد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الهجوم الدائم على الدولة فيما يتعلق بملف انتشار الكلاب الضالة.

وأكد القصير أن هذا الملف من القضايا المهمة التي تتداخل فيها العديد من الجوانب الصحية والبيئية والتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وفقًا للمعايير والتجارب الدولية.

وقال القصير، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة أعداد الكلاب الضالة: مصر لا تخترع العجلة في هذا الملف، لأن هناك قوانين دولية، وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية، تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها".

وأضاف: "لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا، فقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب صدر بالفعل، كما صدرت لائحته التنفيذية، وهو يفرق بشكل واضح بين الكلاب التي تتم تربيتها أو تبنيها من قبل المواطنين، وبين الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول أو إجراءات".

السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة هدف المرحلة الحالية

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن القانون نظم كذلك مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار.

وأشار إلى أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول فيما يتعلق بمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية لانتشار المرض، ومؤكدًا أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة للحد من المخاطر، لأن الكلب المطعم لا يتسبب في نقل المرض.

وتابع: "ما يعرف بـ"القتل الرحيم" للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، إلا أن تطبيقه يرتبط بظروف تختلف من دولة لأخرى"، موضحًا أن العديد من الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء لا تعاني في الأصل من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في بعض الدول الأخرى.

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