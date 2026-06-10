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أمين "المهن الطبية" يطالب النقابات بسداد المديونيات.. ويقرر إخلاء شقتين مستأجرتين

كتب : أحمد جمعة

12:52 م 10/06/2026

الدكتور أبو بكر القاضي

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طالب الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، النقابات الأربع الأعضاء بالاتحاد بسرعة سداد المديونيات المستحقة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الاتحاد المتعاقبة، التي أكدت ضرورة التزام النقابات بسداد مستحقاتها المالية المتأخرة باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للصندوق.

وأوضح الأمين العام، أنه تم إرسال خطابات رسمية إلى النقابات الأربع للمطالبة بسرعة سداد المديونيات المستحقة، دعما للموارد المالية لصندوق الإعانات والمعاشات، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في تقديم الخدمات لأعضاء المهن الطبية وأصحاب المعاشات.

المهن الطبية: المديونيات المستحقة على النقابات تمثل المصدر الثالث من موارد صندوق الإعانات والمعاشات

أكد "القاضي"، أن المديونيات المستحقة على النقابات تمثل المصدر الثالث من موارد صندوق الإعانات والمعاشات، مشددا على أهمية الالتزام بسدادها في المواعيد المحددة لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأعضاء.

وقرر الأمين العام، في إطار جهود ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من موارد الاتحاد، إخلاء شقتين مستأجرتين كانتا تستخدمان في مشروع العلاج خارج مقر الاتحاد، وذلك ضمن خطة لخفض المصروفات الإدارية، حيث تقدر التكلفة السنوية لاستئجارهما بحوالي مليون جنيه.

وأكد "القاضي"، أنه قد تم تدبير أماكن بديلة للموظفين والعاملين داخل المقر الرئيسي للاتحاد بما يضمن استمرار سير العمل بكفاءة ودون تأثر بالخدمات المقدمة للأعضاء.

وشدد الدكتور أبو بكر القاضي، على أن الاتحاد مستمر في اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على موارده المالية وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته، بما يحقق المصلحة العامة لأعضاء النقابات الأربع التابعة للاتحاد، ويدعم استدامة صندوق الإعانات والمعاشات وخدماته المختلفة.

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