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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR).

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.

الوزيران يطلقان مبادرة وطنية لتشغيل ذوي الهمم

أطلق الوزيران، على هامش توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة بعنوان "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل" لذوي الهمم، تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده، سواء من خلال العمل المباشر أو عن بُعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع الفرص على مختلف المحافظات وفق احتياجات كل إقليم.

كما تتضمن المبادرة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الأوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية للحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها.

بروتوكول يربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل

يأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال شراكة تنفيذية بين وزارة العمل ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والجامعات والكليات التابعة لها.

ويهدف التعاون إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئات العمل الواقعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

رئيس الخدمات التعليمية: برامج مهنية تجمع بين الدراسة والتطبيق

يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج مهنية تطبيقية لدرجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب توفير مسارات تدريبية متقدمة للحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، وفق اللوائح الأكاديمية المعمول بها، بما يحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

كما يعزز البروتوكول الاستفادة من الخبرات والإمكانات التدريبية المتخصصة لدى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، لدعم جهود تحسين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة المهنية ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.

قنصوة: البروتوكول نموذج للتكامل بين التعليم والتدريب

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب لإعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية.

وأضاف أن الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية تقدم برامج أكاديمية ومهنية تنافسية وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

قنصوة: مركز التخطيط والتوظيف سيدعم مواءمة التعليم مع الوظائف

أوضح وزير التعليم العالي أن مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف سيقوم بدور محوري في دعم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال قواعد بيانات وتحليلات دقيقة تساعد في تطوير التخصصات الأكاديمية وربطها بالفرص الوظيفية المستقبلية.

قنصوة: شراكات دولية وجامعات تكنولوجية تمنح فرصًا عالمية للخريجين

أشار الوزير إلى التوسع في الشراكات الدولية بمجال التعليم التكنولوجي، موضحًا أن الوزارة تتعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، إلى جانب تطوير برامج وتخصصات دراسية مشتركة وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف منح الطلاب تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة تتيح لهم الحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا وفرص عمل تنافسية في الأسواق العالمية.

قنصوة: تدريب 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع كورسيرا

أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف إتاحة فرص تدريب وتأهيل لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع شركة كورسيرا، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشار إلى إتاحة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل أمام طلاب الجامعات خلال الإجازة الصيفية للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب الاستفادة منها في تدريب وتأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية.

حسن رداد: البروتوكول يرسخ الشراكة بين التعليم والتدريب والتشغيل

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لترسيخ الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب والتشغيل، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية وفق أحدث المعايير المهنية.

وأشار إلى حرص الوزارة على توظيف إمكاناتها التدريبية والفنية وقواعد بيانات سوق العمل لدعم تنفيذ البروتوكول، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية والخدمية.

حسن رداد: مبادرة ذوي الهمم تجسد رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان

أضاف وزير العمل، إطلاق مبادرة "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل" لذوي الهمم، إلى جانب الترويج للعشرة الأوائل من خريجي الجامعات سنويًا، يأتي في إطار رؤية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحويل مخرجات التعليم إلى فرص عمل حقيقية ومنتجة.

وأكد أن الوزارة ستعمل من خلال مديريات العمل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج على توفير فرص تشغيل مناسبة للفئات المستهدفة وربط الكفاءات المصرية المتميزة باحتياجات أسواق العمل المختلفة.

حسن رداد: كوادر الموارد البشرية والسلامة المهنية تدعم تنافسية المنشآت

شدد وزير العمل، ى أن إعداد كوادر مؤهلة في مجالي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية المنشآت المصرية وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية المستدامة.