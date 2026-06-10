كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستعد خلال شهر يوليو 2026 لتفعيل أحد محددات العدالة الاجتماعية الخاصة بالدخل، ضمن خطة تنقية بطاقات التموين واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بالدعم.

استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة وفق معيار 24 ألف جنيه

أوضح "المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن المعيار الجديد يستند إلى بيانات المرتبات والمعاشات، إذ سيتم استبعاد المواطنين الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 24 ألف جنيه فأكثر، سواء من العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة قواعد البيانات والتأكد من دقة المعلومات الواردة من الجهات المختصة.

وأشار "المصدر" إلى أن تطبيق محددات الدخل يأتي استكمالًا للإجراءات التي تنفذها الوزارة منذ سنوات لتنقية منظومة الدعم التمويني، بما يضمن توجيه الموارد المالية إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم.

وأضاف أن الوزارة تعتمد في عمليات المراجعة على قواعد بيانات محدثة يتم الربط بينها وبين الجهات المعنية، بما يسمح بتحديد المستحقين للدعم وغير المستحقين وفقًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

الفئات المستهدفة ومعايير الاستبعاد

تشمل الفئات التي جرى إدراجها ضمن محددات الاستبعاد من الدعم التمويني أصحاب الدخول المرتفعة، والمقيمين في الكمبوندات السكنية، والأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية، ومالكي السيارات الحديثة ذات السعات اللترية المرتفعة، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، والحاصلين على معاشات دون وجه حق، ومرتكبي مخالفات سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى مالكي الحيازات الزراعية الكبيرة.

وأكد "المصدر" أن المواطنين الذين يتم استبعادهم سيكون من حقهم التقدم بتظلمات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها وزارة التموين، حال وجود أي بيانات تحتاج إلى مراجعة أو تحديث.

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